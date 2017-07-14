ريجينا تمنع التدخين في الأماكن العامة

يبدأ غدا السبت تنفيذ قرار منع التدخين على شرفات وأرصفة المطاعم والبارات في ريجينا عاصمة ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي . ويشمل قرار الحظر تدخين السجائر والسجائر الإلكترونية داخل المطاعم وخارجها .

كما يمنع قرار البلدية التدخين على مسافة عشرة أمتار من الأماكن العامة كالمتنزهات والملاعب ونوادي الغولف وكذلك خلال كل المهرجانات والأنشطة التي تنظمها البلدية.

يذكر أن ريجينا هي من أواخر المدن الكندية الكبيرة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والبارات

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية