انطلاق "مسيرة المسلمين ضد الإرهاب" من جادة الشانزليزيه في باريس يوم السبت 8 تموز (يوليو) الجاري.

انطلاق "مسيرة المسلمين ضد الإرهاب" من جادة الشانزليزيه في باريس يوم السبت 8 تموز (يوليو) الجاري.
Photo Credit: Reuters / Pascal Rossignol

قراءة من كندا في “مسيرة المسلمين ضد الإرهاب” في أوروبا

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 14 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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"مسيرة المسلمين ضد الإرهاب" جولة أوروبية قام بها عشرات الأئمة على مواقع تعرضت لهجمات شنها متشددون إسلامويون في السنوات الأخيرة وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

انطلقت المسيرة من باريس يوم السبت الفائت، وشملت برلين وبروكسيل وسانت إتيان دو روفريه، وهي مدينة فرنسية نُحر كاهنٌ كاثوليكي في إحدى كنائسها قبل سنة، وأيضاً لندن ومدينتيْ مونتوبان وتولوز في فرنسا.

وكان من المفترض أن تنتهي المسيرة اليوم في باريس تزامناً مع عيد فرنسا الوطني بعد محطة في نيس حيث قُتل 86 شخصاً وأصيب 458 آخرين بجراح جراء دهسهم عمداً في مثل هذا اليوم من السنة الماضية. لكن "لأسباب أمنية" تقرر اختتام المسيرة أمس الأول، وكانت آخر محطة لها في مدرسة يهودية في تولوز قُتل فيها أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عام 2012 على يد الفرنسي الجزائري محمد مراح.

وفكرة القيام بهذه الجولة تعود لإمام مدينة درانسي الفرنسية حسن الشلغومي، التونسي المولد، وللكاتب الفرنسي ماريك هالتير، اليهودي البولندي الأصل والذي كان صديقاً للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

زهور وشموع قرب المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك تضامناً مع أسر الضحايا الذين سقطوا بداخله وهم يؤدون الصلاة في 29 كانون الثاني (يناير) الفائت
زهور وشموع قرب المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك تضامناً مع أسر الضحايا الذين سقطوا بداخله وهم يؤدون الصلاة في 29 كانون الثاني (يناير) الفائت © Radio-Canada/Maxime Corneau

وإذا كان الكثيرون من المسلمين وسواهم في أوروبا قد رحبوا بهذه المسيرة، فهي تعرضت لانتقادات واسعة أيضاً من قبل مسلمين أوروبيين، إذ رأوا فيها ربطاً بين الإسلام والإرهاب، كما أن كثيرين من بينهم يأخذون على الإمام الشلغومي علاقاته الوثيقة بجمعيات يهودية في فرنسا ودعواته للحوار مع اليهود.

سالتُ العضو المؤسس في "الجمعية الكيبيكية للشمال إفريقيين من أجل العلمنة" الدكتور علي قايدي رأيه بهذه الجولة وبما يجب القيام به لتعزيز العيش المشترك في المجتمعات الغربية، من بينها كندا، التي أضحت متعددة الثقافات والأديان.

(فرانس 24 / لا كروا / نيس ماتان / لا ديبيش)

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فئة سياسة، مجتمع

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