كندا: مهرجان الأطعمة الحلال في تورونتو في نسخته الخامسة

تستضيف تورونتو في اليوميْن المقبليْن مهرجان الأطعمة الحلال (Halal Food Fest – Toronto) في نسخته السنوية الخامسة.

سليمة جيفراج © Jivraj/submitted

ومن المنتظر أن يقصدر نحو من 35 ألف شخص المهرجان الذي يُقام في "المركز الدولي" (The International Centre) في مدينة ميسيسوغا الواقعة ضمن تورونتو الكبرى.

"تسمية "حلال" تطال الكثير من الصناعات وجوانب الحياة المتعددة، وبالتالي هناك نمط حياة "حلال" ورحلات سفر "حلال" وخدمات مالية "حلال"، لكن هنا في كندا التركيز هو بشكل خاص على الأطعمة "الحلال""، تقول سليمة جيفراج، 36 عاماً، التي أطلقت "مهرجان الأطعمة الحلال" في تورونتو عام 2013.

وأطلقت جيفراج المهرجان بعد أن نالت مدونتها "أطعمة الحلال" (Halal Foodie) شعبية واسعة لكونها أحد المواقع القليلة التي تجري تحقيقات لكشف أعمال الغش التي تقوم بها بعض المطاعم من خلال تصنيفها الأطباق التي تقدمها لزبائنها على أنها "حلال".

(سي بي سي)