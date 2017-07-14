أسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 78,91 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,44 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و1,31 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 1,69% بعد إنهائه الأسبوع الفائت بارتفاع بنسبة 0,7% والذي قبله بنسبة 2,24%.

ويعود ارتفاع الدولار الكندي هذا الأسبوع بالدرجة الأولى إلى إعلان بنك كندا (المصرف المركزي) يوم الأربعاء رفع معدل الفائدة الأساسي من 0,5% إلى 0,75%، وأيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط.

وكانت تلك المرة الأولى التي يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010. وعزا المصرف المركزي هذا القرار إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15174,81 نقطة، بارتفاع 39,81 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و147,65 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 0,98% بعد تراجعه بنسبة 1,02% الأسبوع الفائت وبنسبة 0,9% الأسبوع الذي قبله.

اثنان من عمال قطاع النفط في ألبرتا (أرشيف) © Associated Press

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آب (أغسطس) المقبل على 46,54 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,46 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و2,31 دولار أميركي عن سعر إغلاقه يوم الجمعة الفائت، مسجلاً بالتالي ارتفاعاً بنسبة 5,22% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 3,93% الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)