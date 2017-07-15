انتهاء “صلاحية ” هواتف ويندوز

تخلت شركة مايكروسوفت عن دعم نظام تشغيل الهواتف المحمولة ويندوز 8.1. وهي خطوة تسبق سحبه الفعلي من السوق. هذا القرار سيجعل الهواتف الذكية التي تشتغل على نظام ويندوز غير قابلة للتحديث و صعبة الاصلاح.

و لم تستطع شركة مايكروسوفت من مزاحمة أنظمة التشغيل أندرويد الذي يشغل قرابة 98% من الهواتف المحمولة في العالم، و نظام

.iOS

ويمثل ضعف عدد التطبيقات المحمولة المطورة على نظام ويندوز احدى اسباب هذا الفشل.

وتركز مايكروسوفت حاليا جهودها على تحسين استخدام التطبيقات المهنية مثل

Ms Office

التي تشتغل على نظامي التشغيل أندرويد و

iOS

وعلى لوحتها الالكترونية

Microsoft Surface.

زبير الجازي