بلا حدود ليوم الأحد 16-07-2017

برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال البرنامج عددا من تقاريرنا الأسبوعيّة التي نتناول فيها شؤونا كنديّة وعربيّة ودوليّة.

نقدّم البرنامج عبر الفيسبوك لايف كلّ يوم خميس في الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت مونتريال، وتجدونه بأكمله مع المقابلات والتقارير على موقعنا الالكتروني يوم الأحد.

مي أبو صعب تتناول في تقريرها الجدل الذي أثاره التعويض المالي الذي قدّمته الحكومة الكنديّة لعمر خضر وقدره 10 ملايين دولار.

وألقت السلطات الأميركيّة القبض على خضر بعد أن ألقى قنبلة على جنود أميركيّين في أفغانستان عام 2002.

وقد اسفرت الحادثة عن مصرع الجندي الأميركي كريستوفر سبيير وإصابة رفيقه لاين موريس بجروح خطيرة ، وكان خضر يومها في الخامسة عشرة من عمره واعتقلته السلطات الأميركيّة في سجن غوانتانامو

وأظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسّسة انغوس ريد أنّ ثلثي الكنديّين يرون أنّ رئيس الحكومة جوستان ترودو قام بخيار خاطىء بالتعويض على عمر خضر.

وبلغت نسبة عدم التأييد لقرار الحكومة 61 بالمئة في أوساط الكنديّين الذين صوّتوا لصالح الحزب الليبرالي، وبلغت 64 بالمئة في أوساط مؤيّدي الحزب الديمقراطي الجديد.

و رأى 74 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنّه كان ينبغي معاملة عمر خضر كطفل جندي يوم اعتقاله، ومعاملته كضحيّة وليس كمعتد، وتوفير برامج لإعادة تأهيله بدل إرساله إلى غونتانامو.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو © CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

ورغم ذلك، فما زالت لدى شريحة واسعة من الكنديّين نظرة سلبيّة إلى عمر خضر.

و ارتفعت نسبة الذين يرون أنّه ما زال يمثّل "تهديدا متشدّدا محتملا" من 55 بالمئة عام 2015 إلى 64 بالمئة وفق الاستطلاع الأخير.

وقال رئيس الحكومة جوستن ترودو ردّا على اسئلة الصحافيّين إنّ شرعة الحقوق والحريّات تحمي الكنديّين جميعا، كلّ واحد منّا، حتّى لو لم يكن ذلك مريحا.

والمسألة لا تتعلّق بتفاصيل قضيّة خضر ولا بميزاتها، أوفي حال انتهكت الحكومة الشرعة تنتهي بدفع الثمن قال جوستان ترودو.

وتقول مقدّمة البرامج الاذاعيّة ومحرّرة الشؤون السياسيّة تاشا خير الدين مقدّمة البرنامج الاذاعي ومحرّرة الشؤون السياسيّة إنّ الكنديّ العاديّ ينظر بشيء من الاستياء إلى قيمة التعويض المرتفعة.

وتعتبر خير الدين أنّ موقف الكنديّين لا يصبّ لصالح الحكومة الليبراليّة لأنّهم يعتبرون أ،ّ جوستان ترودو هو أكثر ليونة ممّا يرغب به الكنديّون في مجال مكافحة الارهاب.

أوراق نقدية كندية (أرشيف) © Radio-Canada / Britainy Robinson

ماذا يعني للمستهلك الكندي رفعُ بنك كندا الفائدةَ الأساسية؟

أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) يوم الأربعاء رفعَ معدلِ الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75%.

وجاء القرار منسجماً مع توقعات خبراء الاقتصاد، لاسيما وأنه صدر عن بنك كندا مؤخراً إشارات عدة بأنه خلال اجتماعه المقرر ليوم أمس سيعلن رفع سعر الفائدة.

وهذه أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010. وعزا المصرف المركزي هذا القرار إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

وكانت الفائدة الأساسية ثابتة على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015 بعد أن خفّضها بنك كندا مرتيْن خلال نصف سنة سعياً منه لتحفيز الاقتصاد الوطني.

فادي الهاروني تناول الموضوع في حديث مع منسق برامج الاقتصاد في مرحلة التعليم الجامعي الأولى في جامعة مونتريال الدكتور شهاب شرشور.

إلغاء إنشاء خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت

مشروع إنشاء خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت عبر الخطوط الجوية الكندية إير كندا انطلق منذ عدة أعوام وكاد أن يتحقق عام 2003، أي منذ أربعة عشر عاما، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة قبيل إعلان الافتتاح الرسمي وضغطت على الحكومة الكندية لإلغائه. المشروع علق لكن الجهود والمفاوضات استمرت وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية لإقراره.

طائرة تابعة لخطوط الجو الكندية إير كندا © Mike Hillman/CBC News

وفي الأسابيع القليلة الماضية أفادت عدة مصادر كندية ولبنانية تتابع الملف بأن الخط الجوي المباشر سينطلق بداية الصيف الجاري وظلت الآمال معقودة على إمكان تحققه إلى أن أعلنت شركة الخطوط الجوية الكندية أمس أن الحكومة لم تستجب لطلبها وقررت عدم السماح بإقامته لأسباب أمنية لم تشأ تفصيلها.

مطار مونتريال الدولي © GI / iStock

حول هذا القرار وأهمية خط مباشر بين مونتريال وبيروت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أجرر بيار أحمراني حديثا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية الأستاذ يوسف بطرس الموجود حاليا في لبنان.