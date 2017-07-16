من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 16-07-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 16 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال  البرنامج عددا من تقاريرنا الأسبوعيّة التي  نتناول فيها شؤونا كنديّة وعربيّة ودوليّة.

نقدّم البرنامج عبر الفيسبوك لايف كلّ يوم خميس في الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت مونتريال، وتجدونه بأكمله مع المقابلات والتقارير على موقعنا الالكتروني يوم الأحد.

مي أبو صعب تتناول في تقريرها الجدل الذي أثاره التعويض المالي الذي قدّمته الحكومة الكنديّة لعمر خضر وقدره 10 ملايين دولار.

وألقت السلطات الأميركيّة القبض على  خضر  بعد أن ألقى قنبلة على جنود أميركيّين في أفغانستان عام 2002.

وقد اسفرت الحادثة عن مصرع الجندي الأميركي كريستوفر سبيير وإصابة رفيقه لاين موريس بجروح خطيرة ، وكان خضر يومها في الخامسة عشرة من عمره واعتقلته السلطات الأميركيّة في سجن غوانتانامو

الكنديّ عمر خضر//Colin Perkel/PC

الكنديّ عمر خضر//Colin Perkel/PC

وأظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسّسة انغوس ريد أنّ ثلثي الكنديّين يرون أنّ رئيس الحكومة جوستان ترودو قام بخيار خاطىء بالتعويض على عمر خضر.

وبلغت نسبة عدم التأييد لقرار الحكومة 61 بالمئة في أوساط الكنديّين الذين صوّتوا لصالح الحزب الليبرالي، وبلغت 64 بالمئة في أوساط مؤيّدي الحزب الديمقراطي الجديد.

و رأى 74 بالمئة  من المستطلعة آراؤهم أنّه كان ينبغي معاملة عمر خضر كطفل جندي يوم اعتقاله، ومعاملته كضحيّة وليس كمعتد، وتوفير برامج لإعادة تأهيله بدل إرساله إلى غونتانامو.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو © CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

ورغم ذلك، فما زالت  لدى شريحة واسعة من الكنديّين نظرة سلبيّة إلى عمر خضر.

و ارتفعت نسبة  الذين يرون أنّه ما زال يمثّل "تهديدا متشدّدا محتملا" من 55 بالمئة عام 2015 إلى 64 بالمئة وفق الاستطلاع الأخير.

وقال رئيس الحكومة جوستن ترودو ردّا على اسئلة الصحافيّين إنّ شرعة الحقوق والحريّات تحمي الكنديّين جميعا، كلّ واحد منّا، حتّى لو لم يكن ذلك مريحا.

والمسألة لا تتعلّق بتفاصيل قضيّة خضر ولا بميزاتها، أوفي حال انتهكت الحكومة  الشرعة تنتهي بدفع الثمن قال جوستان ترودو.

وتقول  مقدّمة البرامج الاذاعيّة ومحرّرة الشؤون السياسيّة تاشا خير الدين مقدّمة البرنامج الاذاعي ومحرّرة الشؤون السياسيّة  إنّ الكنديّ العاديّ ينظر بشيء من الاستياء إلى قيمة التعويض المرتفعة.

وتعتبر خير الدين أنّ موقف الكنديّين لا يصبّ لصالح الحكومة الليبراليّة لأنّهم يعتبرون أ،ّ جوستان ترودو هو أكثر ليونة ممّا يرغب به الكنديّون في مجال مكافحة الارهاب.

أوراق نقدية كندية (أرشيف)
أوراق نقدية كندية (أرشيف) © Radio-Canada / Britainy Robinson

ماذا يعني للمستهلك الكندي رفعُ بنك كندا الفائدةَ الأساسية؟

أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) يوم الأربعاء رفعَ معدلِ الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75%.

وجاء القرار منسجماً مع توقعات خبراء الاقتصاد، لاسيما وأنه صدر عن بنك كندا مؤخراً إشارات عدة بأنه خلال اجتماعه المقرر ليوم أمس سيعلن رفع سعر الفائدة.

وهذه أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010. وعزا المصرف المركزي هذا القرار إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

وكانت الفائدة الأساسية ثابتة على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015 بعد أن خفّضها بنك كندا مرتيْن خلال نصف سنة سعياً منه لتحفيز الاقتصاد الوطني.

فادي الهاروني تناول الموضوع في حديث مع منسق برامج الاقتصاد في مرحلة التعليم الجامعي الأولى في جامعة مونتريال الدكتور شهاب شرشور.

إلغاء إنشاء خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت

مشروع إنشاء خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت عبر الخطوط الجوية الكندية إير كندا انطلق منذ عدة أعوام وكاد أن يتحقق عام 2003، أي منذ أربعة عشر عاما، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة قبيل إعلان الافتتاح الرسمي وضغطت على الحكومة الكندية لإلغائه. المشروع علق لكن الجهود والمفاوضات استمرت وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية لإقراره.

طائرة تابعة لخطوط الجو الكندية إير كندا
طائرة تابعة لخطوط الجو الكندية إير كندا © Mike Hillman/CBC News

وفي الأسابيع القليلة الماضية أفادت عدة مصادر كندية ولبنانية تتابع الملف بأن الخط الجوي المباشر سينطلق بداية الصيف الجاري وظلت الآمال معقودة على إمكان تحققه إلى أن أعلنت شركة الخطوط الجوية الكندية أمس أن الحكومة لم تستجب لطلبها وقررت عدم السماح بإقامته لأسباب أمنية لم تشأ تفصيلها.

مطار مونتريال الدولي
مطار مونتريال الدولي © GI/iStock

حول هذا القرار وأهمية خط مباشر بين مونتريال وبيروت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أجرر بيار أحمراني حديثا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية الأستاذ يوسف بطرس الموجود حاليا في لبنان.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ، ، ، ،
فئة إقتصاد، دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من المصلّين المسلمين في حديقة الحيوانات/ YouTube
إقتصاد، دولي، سياسةبلا حدود ليوم الأحد 16-07-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتانتهاء "صلاحية " هواتف ويندوزأرقام الأسبوع، إقتصاد، بيئة وحياة حيوانية، صحة، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 15-07-2017مجتمعتشريع استهلاك الماريجوانا في كنداإقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي ولبورصة تورونتومجتمعكندا: مهرجان الأطعمة الحلال في تورونتو في نسخته الخامسةسياسة، مجتمعقراءة من كندا في "مسيرة المسلمين ضد الإرهاب" في أوروبامجتمعريجينا تمنع التدخين في الأماكن العامةسياسة، شخصياتجولي باييت : حاكمة كندا العامة الجديدةإقتصاد، دولي، سياسةجوستان ترودو: حملة لإغراء الأميركيين بصوابية الموقف الكندي

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية