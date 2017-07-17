لا لمدافن للمسلمين في سان أبولينير

أسفرت نتائج الاستفتاء الذي جرى أمس حول السماح بإنشاء مدافن للمسلمين في بلدة سان أبولينير – كيبيك، عن فوز معارضي المشروع بتسعة عشر صوتا مقابل ستة عشر صوتا وورقة بيضا.

وقد شارك في التصويت ستة وثلاثون مواطنا من أصل تسعة وأربعين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء لكونهم يقيمون في جوار الأرض التي كان سينفذ فيها المشروع.

عمدة المدينة برنار واليت

عمدة المدينة برنار واليت اعتبر " أن موقف السكان الرافض للمشروع مرده إلى شعورهم بالخوف وسوء الفهم وأن من صوتوا ضد الشروع لا يعرفون المسلمين".

من جهته أعرب المسؤول عن المشروع في مسجد كيبيك محمد قسري عن خيبة أمله من النتائج ومن كون تسعة عشر شخصا عطلوا مشروعا يستفيد منه آلاف المواطنين.

هذا ومن المقرر أن يدلي عمدة مدينة كيبيك ريجيس لابوم بموقفه اليوم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية