بريتيش كولومبيا: إجلاء 36 ألف شخص بسبب حرائق الغابات

أدّت حرائق الغابات التي تجتاح مناطق في وسط مقاطعة بريتيش كولومبيا إلى إجلاء المزيد من السكّان عن منازلهم.

وأكّد تود ستون وزير النقل في المقاطعة أنّه تمّ إجلاء 36 ألف شخص منذ اندلاع الحرائق قبل نحو أسبوعين.

وتقول هيئة مكافحة الحرائق إنّ 162 حريق غابات ما زالت مشتعلة من بينها 16 حريق غابات اندلعت قبل يومين.

واضطرّ الآلاف لإخلاء منازلهم بشكل طارئ في مدينة وليامز ليك مع اقتراب ألسنة اللهب من المدينة.

وأمرت السلطات بإجلاء 11 ألف شخص قبل أن تصل النيران إلى الطريق السريع 79 الذي يعبر المدينة من شمالها إلى جنوبها.

كما أدّى اندلاع حريق غابات جديد شمال مدينة كاملوبس إلى إخلاء 300 شخص عن ليك كاونتي في وادي اوكاناغان.

والتهمت ألسنة اللهب منذ مطلع نيسان ابريل الفائت على مساحة قدرها 131 هكتارا وساهمت الرياح والطقس الحار والجاف في تفاقم حدّة الحرائق.

وتتلقّى بريتيش كولومبيا المساعدة من مقاطعات أخرى في جهودها لمكافحة حرائق الغابات.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/راديو كندا)