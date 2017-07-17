تورونتو: افتتاح دورة ألألعاب الرياضيّة للسكّان الأصليّين في اميركا الشماليّة

شارك نحو من 9 آلاف شخص الليلة الماضية في تورونتو في حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضيّة للسكّان الأصليّين في أميركا الشماليّة في نسختها التاسعة.

وشارك عدد من الفنّانين في العرض الذي استمرّ ساعتين، من بينهم مغنّي الراب الأميركي تابو عضو فريق بلاك آيد بيز Black Eyed Peas.

وطوال العرض تمّ الاحتفاء برياضة السكّان الأصليّين وثقافتهم، وقدّمت مجموعة من الفنّانين رقصات وعروضا تقليديّة من فنون السكّان الأصليّين.

وتأخّر الحفل ساعتين بسبب الأمطار ما أدّى إلى الغاء استعراض دخول الرياضيّين والاكتفاء باستعراض حملة الأعلام.

وتشارك الفرق الرايضيّة المنقسمة بين مناطق كنديّة وأميركيّة في 14 رياضة من بينها البادمنتون والسباحة والكرة الطائرة وتجري في المنشلآت الرياضيّة البلديّة وفي منشآت جامعات تورنتو.

وتترافق الالعاب مع معرض لثقافة السكّان الأصليّين تستضيفه جامعة يورك في اونتاريو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)