تعويض بقيمة نصف مليون دولار

أصدرت محكمة أونتاريو العليا حكما بدفع مبلغ خمسمئة ألف دولار للسيدة روكسان كار التي كانت رفعت دعوى مدنية بعد توقيفها على يد الشرطة وتعرضها للعنف على أيديهم.

وكانت الشرطة اعتقلت كار عام 2008 في المنزل الذي كانت تسكنه مع صديقها السابق الذي كان يريد طردها من المنزل المشترك وأقدمت الشرطة على تكبيل يديها وجرتها بالقوة إلى غرفة اعتقال في مركز الشرطة حيث بقيت بضع ساعات وهي عارية وتعرضت للعنف ما تسبب بكسر يدها.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن تدخل الشرطة حرمها من حقوقها الأمنية وأن توقيفها واعتقالها غير مبررين وكذلك استعمال القوة للسيطرة عليها، كما أن نقلها إلى سجن انفرادي لم تكن له أسباب موجبة .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية