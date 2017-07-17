كندا: الماعز بدل المبيدات للقضاء على النباتات غير المرغوب بها

وجدت بلدية إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، طريقة جديدة، قديمة، للتخلص من النباتات والأعشاب غير المرغوب بها، وهي الاستعانة بقطيع من الماعز.

فقد أتاحت بلدية إدمونتون الأسبوع الفائت لـ170 رأساً من الماعز أن تتغذى من النباتات الشائكة والحلبلوب وعشبة حشيشة الدود ونباتات أخرى غير مرغوب بها في متنزه راندل (Rundle Park) في شرق المدينة بعد أن كانت تلجأ في السابق إلى استخدام المبيدات للتخلص منها.

وتشرف الراعية ومالكة القطيع جانيت هول على عمل الماعز وسلامتها طيلة الوقت الذي تلتهم فيه هذه الأخيرة النباتات غير المرغوب بها. ويعاون الراعيةَ في هذا المشروع الرائد كلبان مهمتهما السهر على القطيع ومنع الماعز من الهروب إذا ما راودتها الرغبة بذلك.

الراعية جانيت هول تشرف على عمل قطيعها من الماعز في متنزه راندل © Scott Neufeld / CBC

وتشرح هول بأن الماعز تشكل حلاً مثالياً للتخلص من النباتات والأعشاب غير المرغوب بها في المناطق المدينية، لافتة إلى أن الاعتناء بها أسهل من الاعتناء بالأبقار والغنم، فالماعز أكثر تحملاً للضغط الجسدي كما أنها تنتج كميات أقل من البراز. "وهي شدية الذكاء، فبإمكانها بدء فهم ما أنوي القيام به بعد فترة قصيرة"، تؤكد الراعية هول.

وينتمي قطيع هول لثمان سلالات من الماعز، وأعطت الراعية اسماً لكل واحد من الرؤوس الـ170 التي تملكها.

وسيبقى قطيع هول يرعى في متنزه راندل حتى يوم الأربعاء ليعود إليه في شهريْ آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) المقبليْن للقضاء على نباتات آخر الصيف غير المرغوب بها.

(سي بي سي / راديو كندا)