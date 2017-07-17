كندا: أكبر تراجع شهري في بيع العقارات في 7 سنوات

تراجع عدد المساكن المباعة في كندا خلال الشهر الفائت بنسبة 6,7% عما بلغه في الشهر السابق، أيار (مايو)، ما يشكل تراجعاً شهرياً ثالثاً على التوالي وأكبر تراجع شهري في سبع سنوات، حسبما أفادت اليوم "الجمعية الكندية للعقارات" (Canadian Real Estate Association).

وبالتالي يكون عدد المساكن المباعة قد تراجع الشهر الفائت بنسبة 14% عن السقف الذي بلغه في آذار (مارس) الفائت، هذا مع العلم بأن الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) هي عادة فترة نشطة للمبيعات بفضل طقسها الدافئ الذي يجذب شاري العقارات.

ولم يقتصر التراجع على عدد صفقات البيع، فمعدل سعر المسكن المُباع في كندا بلغ في حزيران (يونيو) الفائت 504458 دولاراً، أي بزيادة 0,4% عمّا بلغه في الشهر نفسه من العام الفائت ولكن بتراجع بنسبة 9,81% عن مستواه البالغ 559317 دولاراً في نيسان (أبريل) الفائت.

ويقول كبير خبراء الاقتصاد في "الجمعية الكندية للعقارات" غريغوري كلامب إنه "من الواضح أن التغييرات في سياسة الإسكان التي أجرتها حكومة أونتاريو أواخر نيسان (أبريل) الفائت حثت الكثيرين من شاري المساكن في منطقة "حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" (Greater Golden Horseshoe) التي تشمل تورونتو الكبرى وضواحيها على التراجع خطوة إلى الخلف وتقييم استيعاب السوق لهذه التغييرات".

مبان سكنية في وسط تورونتو (أرشيف) © Radio-Canada

وكانت حكومة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب ابتداءً من اليوم التالي في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" والتي تشمل تورونتو الكبرى وضواحيها. كما أعلنت عن جملة إجراءات متصلة بالعقارات من بينها السماح للبلديات بفرض ضريبة إضافية على المساكن الشاغرة، ومنع المضاربين العقاريين من شراء مساكن قبل تشييدها بغية بيعها بالربح.

وتشكل سوقا تورونتو وفانكوفر قاطرة ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

(سي بي سي / راديو كندا)