الانماء الاقتصادي والصناعي: مونكتون في طليعة مدن الشرق الكندي

احتلّت مونكتون كبرى مدن مقاطعة نيوبرنزويك الصدارة في مجال الانماء الاقتصادي والصناعي من بين مدن المقاطعات الأطلسيّة في الشرق الكنديّ.

وتفوّقت مونتكون للمرّة الأولى منذ 20 عاما على مدينتي هليفكس عاصمة نوفا سكوشا وسانت جون عاصمة نيوفاوندلاند ولابرادور حسب هيئة الاحصاء الكنديّة.

وتجاوزت قيمة الاستثماات في قطاع البناء غير السكني في مونكتون الكبرى 163ألف دولار خلال الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي 2017 .

كما احتلّت مونكتون المرتبة الأولى في مقاطعة نيوبرنزويك من حيث الانفاق العام والخاص على مشاريع الانماء منذ سبع سنوات.

ولم تحلّ أيّ مدينة أخرى سوى مدينتي هليفكس وسانت جون في الطليعة منذ بداية هذا التصنيف عام 1997.

واحتلّت مونكتون الصدارة رغم أنّها مدينة صغيرة وتعدّ نحوا من 72 ألف نسمة أيّ أدنى بنسبة 30 بالمئة من عدد سكّان سانت جون (110 آلاف نسمة) و65 بالمئة من عدد سكّان هليفكس (316 آلف نسمة).

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)