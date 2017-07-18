كيبيك: مواقف متباينة من مشروع المدافن الخاصّة بالمسلمين

ما زالت مسألة إنشاء مدافن خاصّة بالمسلمين في كيبيك محطّ الاهتمام في وسائل الاعلام وفي أوساط الجاليات المسلمة.

وقد تباينت ردود الفعل بعد أن رفض سكّان مدينة سان ابولينير الصغيرة الموافقة على إقامة مقابر في مدينتهم، في اسفتاء صوّت فيه 19 شخصا ضدّ المشروع مقابل 16 شخصا صوّتوا لصالحه.

وكان يحق لسبعين شخصا التصويت على تغيير التصنيف العقاري في منطقة مصنّفة صناعيّة بغية إفساح المجال أمام إقامة المقابر، وذلك لكونهم يقيمون بالقرب من المنطقة المذكورة.

وأعرب محمّد قسري رئيس المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك عن استغرابه لنتيجة الاستفتاء ضدّ مشروع يستفيد منه آلاف المسلمين المقيمين في منطقة كيبيك العاصمة كما قال.

لكنّ لجمعيّة الجنائز للمسلمين في كيبيك موقفا مغايرا، ولها مآخذ على طريقة إدارة المدافن الإسلاميّة في لافال والاهمال الحاصل فيها حسب رأيها، وتؤيّد إقامة مربّعات لمدافن إسلاميّة تديرها مؤسّسات مختصّة في الجنازات كما قالت لي هجيرة بلقاسم مؤسِّسة ورئيسة الجمعيّة في حديث هاتفي اجريته معها.

روابط ذات صلة:

قراءة في نتائج الاستفتاء بشأن مشروع المدافن للمسلمين في كيبيك

طلب استفتاء حول بناء مدافن للمسلمين في كيبيك

تدشين مدافن للمسلمين في سان اوغوستان دو ديمور