رئيس حكومة كندا يشارك في مسيرة المثليين

يشارك رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو يوم السبت المقبل في هاليفكس عاصمة نوفا سكوشيا في الشرق الكندي، في المسيرة التي ينظمها سنويا مثليو الجنس والسحاقيات وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا.

وكان ترودو شارك ، خلال السنتين الماضيتين، في مسيرة المثليين الجنسيين في تورونتو، كبرى المدن الكندية ، وذلك للمرة الأولى التي يشارك فيها رئيس حكومة خلال ولايته في مثل هذه المسيرة. كما شارك، برفقة رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار، في مسيرة المثليين في مونتريال.

مسيرة المثليين في مونتريال

وأفادت مصادر شرطة هاليفكس أن عناصرها لن يشاركوا هذه المرة في المسيرة وسط الجدل الوطني حول مشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الاحتفالات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية