نيتفليكس: عدد المشتركين يتعدى المئة مليون

أعلنت شركة نيتفليكس للإنتاج السينمائي والتلفزيوني وعرض المسلسلات والأفلام على الأنترنيت وشبكات التلفزة مقابل اشتراك مالي، أن عدد المشتركين الجدد بين نيسان – أبريل وحزيران – يونيو الماضيين بلغ خمسين مليون ومئتي ألف مشترك ، وبات عدد المشتركين مئة وأربعة ملايين عبر العالم. لكن ارتفاع عدد المشتركين لا يعوض الخسارة التي تتكبدها الشركة جراء البرامج الضخمة التي تنتجها بكلفة مرتفعة جدا. لكن ذلك لم يتسبب حتى الآن بمشكلة مالية ذلك أن المساهمين وافقوا على تقليص الأرباح مقابل أن تحقق الشركة نموا متينا على المدى الطويل.

بعض برامج نيتفليكس © STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images

وعلم أن كلفة عقود الانتاج خلال السنوات الثلاث عشرة المقبلة تبلغ قيمتها ثلاثة عشر مليار دولار أميركي.

وقد حققت الشركة خلال الفصل الثاني من العام الجاري أرباحا بقيمة خمسة وستين مليون دولار أي أن ربح كل سهم بلغ خمسة عشر سنتا ، لكنه، بحسب خبراء ومحللين في وول ستريت أدنى من المتوقع بسنت واحد

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية