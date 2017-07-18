رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار مجيباً على سؤال في جلسة للجمعية الوطنية الكيبيكية (أرشيف).

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار مجيباً على سؤال في جلسة للجمعية الوطنية الكيبيكية (أرشيف).
Photo Credit: PC / Jacques Boissinot

جبّانة كيبيك: “القصة لم تنتهِ” يؤكد كويار

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 18 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قال اليوم رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار تعليقاً على نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد في مدينة سان أبولينار (Saint-Apollinaire) إن "القصة لم تنتهِ" وأكد حرصه "على التحقق من أنها ستنتهي بشكل جيد".

وأضاف كويار أنه يرى "ضرورة" تدخل حكومته "لإيجاد حل" لموضوع المقبرة الإسلامية في منطقة كيبيك. وجاء كلامه من إدمونتون عاصمة ألبرتا حيث يشارك في لقاء يضم رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم ورئيس الحكومة الفدرالية.

ودعا رئيس الحكومة الليبرالية في كيبيك الرأي العام إلى عدم تحميل مجمل الكيبيكيين رأي مجموعة صغيرة جداً من الناس.

المسؤول عن ملف جبانة كيبيك في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك، محمد قسري
المسؤول عن ملف جبانة كيبيك في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك، محمد قسري © Radio-Canada

واقترع 19 شخصاً في الاستفتاء الذي جرى في سان أبولينار ضد تغيير التصنيف العقاري في منطقة منها مصنفة صناعية، ما كان سيفسح المجال أمام إقامة مقبرة مخصصة للمسلمين على أرض مساحتها 60 ألف قدم مربع (أي نحواً من 5575 متراً مربعاً). فيما اقترع 16 آخرون لصالح المشروع، وأُلغيت ورقة واحدة. وكان يحق لـ70 شخصاً فقط أن يتسجلوا للمشاركة في الاستفتاء بحكم قرب سكنهم من قطعة الأرض المذكورة، لكن لم يتسجل منهم سوى 49 شخصاً اقترع منهم 36.

وتقع سان أبولينار على الضفة الجنوبية لنهر سان لوران على مسافة نحو من 35 كيلومتراً جنوب غرب مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، ويبلغ عدد سكانها نحواً من 6100 نسمة.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)

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