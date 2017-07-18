60 مليون دولار من أوتاوا وكيبيك للنقل العام في مدينة كيبيك

قررت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك تقديم مساعدة بقيمة 59,6 مليون دولار لشبكة النقل العام في مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

وتقدّم أوتاوا 33,1 مليون دولار من أصل المبلغ المذكور، فيما تتكفل حكومة كيبيك بالـ26,5 مليون دولار المتبقية.

قصر فرونتناك في مدينة كيبيك، أبرز معالم عاصمة مقاطعة كيبيك الواقعة على الضفة الشمالية لنهر سان لوران (أرشيف) © Radio-Canada

وستيح هذه المساعدة لمؤسسة النقل العام في مدينة كيبيك (RTC) تنفيذ نحوٍ من 30 مشروعاً، من بينها شراء حافلات ركاب جديدة وبناء محطة نهائية جديدة للحافلات والقيام بأشغال تصليح في ثلاث محطات نهائية موجودة.

كما أن المساعدة المالية ستتيح للمؤسسة إجراء عدة دراسات وتحسين نظام توفير المعلومات للركاب.

(راديو كندا)