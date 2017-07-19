صورة عن الرسالة الحاقدة التي تلقّاها مسجد كيبيك الكبير/Centre culturel islamique de Québe

كيبيك: المسجد الكبير يتلقّى رسالة حاقدة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 19 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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فتحت الشرطة في كيبيك تحقيقا بشأن رسالة حاقدة تلقّاها مسجد كيبيك الكبير مساء الجمعة الفائت  قبل يومين على موعد الاستفتاء الذي جرى في مدينة سان ابولينير حول إنشاء مدافن للمسلمين في المدينة القريبة من كيبيك العاصمة.

ولم يكشف المركز الثقافي الاسلامي عن الرسالة ولا عن مضمونها قبل مساء أمس، حرصا منه على عدم التأثير في نتائج الاستفتاء حسبما قال رئيس المركز محمّد لعبيدي.

وتتضمّن الرسالة التي وصلت بالبريد العادي نسخة من القرآن تمّ شطب كلمة الله على صفحة غلافه ومرفقة بصور خنازير وعبارات مهينة للمسلمين.

"عندما تلقّينا الرسالة ،أطلعنا الشرطة وتوجّهت وحدة الجرائم الخطيرة إلى المسجد لأخذ الطرد البريدي لتسجيل محضر انتهاك، والشرطة تتابع عملها قال محمّد لعبيدي رئيس المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك.

شموع امام مسجد كيبيك الكبير بعد الهجوم الذي تعرّض له في 29-01-2017 وأسفر عن مقتل ستّة من المصلّين
شموع امام مسجد كيبيك الكبير بعد الهجوم الذي تعرّض له في 29-01-2017 وأسفر عن مقتل ستّة من المصلّين © Radio-Canada/Janic Tremblay

وأوضح أنّ المركز اطلع ابناء الجالية على الأمر خلال اجتماع عقده الليلة الماضية، وأعرب الجميع عن قلقهم إزاء ما جرى.

لكنّ لعبيدي أكّد أن حفنة صغيرة من الأشخاص هي وراء هذه الأعمال الحاقدة وأعرب عن ثقته بأنّ السلطات القضائيّة والحكومة ستتّخذ كافّة الاجراءات اللازمة للقضاء على هذه الآفة كما قال لعبيدي.

وسبق أن تعرّض مسجد كيبيك الكبير لأعمال حاقدة وقد وضع أحدهم رأس خنزير امام مقرّه العام الماضي 2016 .

كما أنّ الكندي الكساندر بيسونيت هاجم المسجد وأطلق النار على المصلّين متسبّبا في مصرع ستّة أشخاص في 29 كانون الثاني يناير الفائت 2017.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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