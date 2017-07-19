تورونتو: احتمال فرض رسوم على مبيعات الماريجوانا

توقّع عمدة تورونتو جون توري أن يتسبّب تشريع الماريجوانا في نفقات إضافيّة تتحمّلها بلديّات اونتاريو لتنظيم بيعها وتأطيرها، وإدارة التراخيص الممنوحة للمحالّ المخوّلة ببيعها.

ودعا العمدة في رسالة وجّهها إلى كاثلين وين رئيسة حكومة المقاطعة إلى فرض ضريبة على مبيعات الماريجوانا لتغطية تلك النفقات.

كما أعرب جون توري عن قلقه إزاء أماكن بيع الماريجوانا، علما أنّ حكومة اونتاريو أعربت عن نيّتها في بيعها في محلاّت مخصّصة لذلك على غرار محلاّت بيع الكحول أو في الصيدليّات.

وأكّد على أهميّة التشاور بين البلديّات قبل اتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن واستبعد أن يوافق السكّان على بيع الماريجوانا في محلاّت قريبة من المناطق السكنيّة والمدارس.

سيجارة من الماريجوانا © David Donnelly/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وأضاف عمدة تورونتو مؤكّدا على أهميّة التشاور مع البلديّات بشأن كلّ برامج التوعية على مضارّ الماريجوانا واحترام قواعد استهلاكها في الأماكن العامّة وضمان سلامة المواطنين.

وتجري حكومة اونتاريو حاليّا مشاورات عامّة حول الموضوع ومن المتوقّع أن يشارك العمدة جون توري في منتدى يُعقد في الرابع والعشرين من شهر تمّوز يوليو الجاري إلى جانب رؤساء بلديّات أخرى وقوّات الأمن وخبراء في الصحّة العامّة وأشخاص حاصلين على إذن لإنتاج الماريجوانا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)