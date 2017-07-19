أنباء عن اعتقال كنديتين من تنظيم “الدولة الإسلامية”

تسعى الحكومة الكندية للتأكد من أن كنديتين هما ضمن المجموعة المؤلفة من عشرين مقاتلة في صفوف "الدولة الإسلامية" اللواتي اعتقلتهن السلطات العراقية في أعقاب سقوط الموصل الإسبوع الماضي.

وأعلنت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الكندية نتاشا ناستروم "نحن على اطلاع على التقارير الصحافية التي ذكرت هذا الخبر ، ويقوم ممثلون عن الحكومة الكندية بالتواصل مع السلطات المحلية لجمع المزيد من المعلومات ". وبحسب عدة وسائل إعلامية كندية أفادت، نقلا عن مسؤولين عراقيين في مكافحة الإرهاب ، أن المجموعة تتشكل من عشرين امرأة وتتضمن خمس ألمانيات وثلاث روسيات وثلاث تركيات وكنديتين وست ليبيات وسوريات.

مقاتلات كرديات © Ahmed Jadallah / Reuters

وكان المسؤول العراقي لمكافحة الإرهاب، حيدر عراجي، أفاد في تقرير نشر أمس أنه تم اعتقال تلك النساء في نفق سري في حي قليعات في الموصل الذي كان تحت سيطرة المسلحين حتى سقوطه بيد السلطة، وأن النساء كنّ مزودات بالسلاح والأحزمة الناسفة .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية