رئيس جديد لمجلس البث والاتصالات

عينت الحكومة الكندية إيان سكوت رئيسا جديدا لمجلس البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات خلفا لجان بيار بلي الذي لم يكن يرغب بتجديد ولايته لخمس سنوات جديدة.

والرئيس الجديد عمل خلال خمسة وعشرين عاما في قطاع البث الإذاعي والاتصالات في شركتي تيلوس وكولنيت( التي انضمت لاحقا إلى روجرز) وفي الاتحاد الكندي للبث التلفزيوني بالكابل ، كما شغل مؤخرا منصب المدير العام للشؤون الحكومية في مؤسسة تيليسات كندا. وكان أتم دراسته الجامعية في جامعة ماكيل مونتريال.

وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي © Karine Dufour

كما عينت وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي نائبتين للرئيس هما المحامية الكيبيكية كارولين سيمار للاهتمام بالبث الإذاعي والمحامية من أونتاريو كريستيان ليزنر لشؤون الاتصالات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات يهتم بتنظيم البث ومنح التراخيص للإذاعات أو تجديدها، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكندية .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية