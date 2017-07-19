كندا: المبيعات الصناعية في أيار (مايو) تفوق التوقعات

ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في أيار (مايو) الفائت بنسبة 1,1% لتبلغ 54,6 مليار دولار، كما أفادت اليوم مؤسسة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0,8% فقط.

وأيار (مايو) هو ثالث شهر على التوالي ترتفع فيه قيمة المبيعات الصناعية، وجاء الارتفاع فيه مدفوعاً بصورة رئيسية بمبيعات معدات النقل والصناعات الكيميائية.

لكن وكالة الإحصاء نقّحت في بياناتها الصادرة اليوم أرقام المبيعات لنيسان (أبريل)، فقالت إنها ارتفعت بنسبة 0,4% بدل الـ1,1% التي أعلنتها سابقاً.

عاملة في مصنع "جنرال موتورز" للسيارات في أوشاوا في أونتاريو (أرشيف) © CP / Frank Gun

وسجلت المبيعات الصناعية في أيار (مايو) ارتفاعاً في 16 من القطاعات الصناعية الـ21 التي ترصدها وكالة الإحصاء، وهي تمثل 71% من إجمالي المبيعات الصناعية الكندية.

وارتفعت قيمة مبيعات معدات النقل بنسبة 4,2% لتبلغ 11,5 مليار دولار مدفوعة بمبيعات السيارات وقطع غيارها، فيما ارتفعت قيمة مبيعات الصناعات الكيميائية بنسبة 2,4% لتبلغ 4,4 مليارات دولار.

(وكالة الصحافة الكندية)