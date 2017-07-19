الجولة الأولى من مفاوضات تعديل “نافتا” في 16 آب (أغسطس)

أعلن اليوم الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر أن الجولة الأولى من المفاوضات بين بلاده وكندا والمكسيك بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا NAFTA) ستنعقد في واشنطن في السادس عشر من آب (أغسطس) المقبل وتستمر حتى العشرين منه.

ويأتي انعقاد هذه المفاوضات بعد فترة 90 يوماً من الاستشارات مع الكونغرس ومنظمات مهنية وتجمعات شركات.

وقال لايتهايزر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يريد إعادة التفاوض بشأن "نافتا" من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل للعمال والمزارعين ومتعهدي الأعمال والصناعيين الأميركيين".

الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر (أرشيف) © AP / Manuel Balce Ceneta

ويفيد بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الميزان التجاري مع المكسيك انتقل منذ توقيع اتفاقية "نافتا" عام 1994 من فائض بقيمة 1,3 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة إلى عجز بقيمة 64 مليار دولار.

وسبق لترامب أن انتقد بشدة اتفاقية "نافتا"، منذ حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، واصفاً إياها بأنها "أسوأ اتفاق تجاري" على الإطلاق وقعته واشنطن.

(أ ف ب)