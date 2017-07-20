مؤسّسة البريد الكنديّة: اوتاوا تتريّث في قرارها بشأن طريقة توزيع البريد

اعلنت الحكومة الكنديّة عن إرجاء قرارها بشأن استبدال علب البريد الخاصّة بعلب بريد جماعيّة حتّى أواخر العام الحالي 2017.

"الملفّ معقّد ونريد التأكّد من أنّنا نقوم بأشياء جيّدة لكلّ الكنديّين قالت الحكومة في رسالة موجّهة إلى سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة".

لكنّ مايك باليسيك رئيس نقابة عمّال البريد رأى أنّ الحكومة تتردّد ولا تقوم بشيء رغم أنّ المؤسّسة وفّرت لها الفرصة لإيجاد الحلول.

علب بريد جماعيّة © Michel Aspirot / Radio-Canada

وأشار إلى أنّ صناعة البريد تتغيّر وتشهد تراجعا في عدد الرسائل يقابله ارتفاع في عدد الطرود البريديّة.

وتوقّع أن ترتفع الخسائر التي تتكبّدها مؤسّسة البريد الكنديّة تميل وأن تعجز الحكومة الليبراليّة عن الايفاء بتعهّداتها الانتخابيّة.

وكان الليبراليّون قد تعهّدوا خلال الحملة الانتخابيّة بالإبقاء على توزيع البريد مباشرة إلى المنازل وليس إلى علب بريد جماعيّة.

وللتذكير فإنّ حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر أعلنت عام 2013 عن قرارها باستبدال علب البريد الخاصّة بعلب بريد جماعيّة وبرّرت قرارها بالصعوبات الماليّة التي تواجهها المؤسّسة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)