قطعة من البيتزا

قطعة من البيتزا
Photo Credit: Radio-Canada

نياغارا: الشرطي مهرّب الأجبان استقال من منصبه

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 20 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قرّر أحد عناصر شرطة نياغارا، سكوت هيرون، تالاستقالة من عمله لتجنّب المثول أمام  اللجنة التأديبيّة التابعة للشرطة.

ويواجه هيرون منذ عام 2012 تهمة جنائيّة بتهريب بضائع بصورة غير مشروعة.

وصدر بحقّه حكم بالسجن عام 2015  وتمّ تعليقه عن العمل بدون أجر، إلى أن قدّم استقالته في السابع من تمّوز يوليو الجاري.

وكان المهرّبون يشترون الجبنة من نوع "بريك" المستخدمة في صناعة البيتزا من الولايات المتّحدة  بثلث سعرها في كندا  وينقلونها بسيّاراتهم ويبيعونها لمحلاّت بيتزا كنديّة، ويتلقّون من ألف إلى ألفي دولار عن كلّ رحلة حسبما أفادت به مصادر عديدة.

شرطة نياغارا
شرطة نياغارا © Radio-Canada

وتقول السلطات إنّ  قيمة الأجبان التي اشتراها المهرّبون بلغت 200 ألف دولار.

ويفيد تحقيق أجرته سي بي سي  عام 2012  أنّ قيمة الأرباح التي جناها المهرّبون بلغت نحوا من 165 ألف دولار.

وقد استأنف الشرطي سكوت هيرون الحكم الصادر بحقّه وانتظرت اللجنة التأديبيّة انتهاء الاجراءات القضائيّة قبل استدعائه للمثول أمامها، ما دفعه لتقديم استقالته تجنّبا لذلك.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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