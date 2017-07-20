أربعة أشخاص قضوا عشرين يوما في مستوعب

أسفر تفتيش عشوائي لأحد المستوعبات في مرفأ مدينة مونتريال صباح اليوم عن اكتشاف وجود أربعة رجال في داخله بحالة يرثى لها وقد تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات ، وتخشى السلطات الصحية على حياتهم.
وفي المعلومات الأولية المتوفرة أن الرجال الأربعة في الثلاثين من عمرهم وهم من جورجيا وقد قضوا داخل المستوعب المحمل بالسيارات فترة عشرين يوما وأن باخرة الشحن أبحرت من أحد الموانئ الأوروبية.
وأكد جهاز شرطة الحدود أن الشرطة أوقفت الرجال الأربعة ولكنها لن تعطي المزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بحماية المعلومات الشخصية
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
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