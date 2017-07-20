أربعة أشخاص قضوا عشرين يوما في مستوعب

أسفر تفتيش عشوائي لأحد المستوعبات في مرفأ مدينة مونتريال صباح اليوم عن اكتشاف وجود أربعة رجال في داخله بحالة يرثى لها وقد تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات ، وتخشى السلطات الصحية على حياتهم.

وفي المعلومات الأولية المتوفرة أن الرجال الأربعة في الثلاثين من عمرهم وهم من جورجيا وقد قضوا داخل المستوعب المحمل بالسيارات فترة عشرين يوما وأن باخرة الشحن أبحرت من أحد الموانئ الأوروبية.

مستوعب © Radio-Canada

وأكد جهاز شرطة الحدود أن الشرطة أوقفت الرجال الأربعة ولكنها لن تعطي المزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بحماية المعلومات الشخصية

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية