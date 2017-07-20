مهرجان التراث في ادمنتون: التعدّديّة في ابهى صورها

مهرجان التراث في ادمنتون لقاء سنويّ يلقي الضوء على حضارات الجاليات العرقيّة التي تضمّها المدينة.

والمهرجان في نسخته الثانية والأربعين هذه السنة، والزوّار على موعد مع مجموعة من الأنشطة التي تهدف للتعريف بتاريخ الدول المشاركة وحضارتها وخصوصيّاتها الثقافيّة، والتعريف ايضا بمأكولاتها الغنيّة بتنوّعها .

ويفرد المهرجان مساحات لكلّ الجاليات الراغبة في إبراز حضارة الأوطان الأمّ والتعريف بها لأبنائها من الأجيال المولودة هنا وللكنديّين على حدّ سواء.

وللجاليات العربيّة حصّة مهمّة في المهرجان الذي تشارك فيه مصر ولبنان والعراق والسودان والصومال، فضلا عن مشاركة في أجنحة جماعيّة لجاليات عربيّة أصغر عددا في ادمنتون.

زوّار في مهرجان التراث في ادمنتون © Radio-Canada

ويستمرّ المهرجان ثلاثة أيّام من الخامس حتّى السابع من شهر آب أغسطس المقبل ويضمّ 70 جناحا تمثّل جاليات من 90 بلدا وثقافة حول العالم.

ويعوّل المهرجان على العمل التطوّعي ويشارك فيه هذه السنة 1300 متطوّع يقدّمون من وقتهم وجهدهم لإنجاح المهرجان الذي يتضمّن أيضا عروضا من الرقص والغناء، فضلا عن اكشاك المأكولات الخاصّة بكلّ واحدة من الجاليات المشاركة والتي يقبل عليها الزوّار بكثرة سنة بعد سنة.

حول مشاركة مصر للمرّة السادسة في مهرجان التراث، أجريت مقابلة مع الدكتور بسّام عبد الملك، الطبيب البيطري، ونائب رئيس جمعيّة التراث القبطي في البرتا.

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