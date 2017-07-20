كندا: هل يحق للنساء التنزه بصدور عارية؟

عاد الجدل حول صدور النساء العارية في الأماكن العامة في أعقاب إصدار أحد المسابح قرارا يرغم النساء على ارتداء لباس بحر يغطي صدورهن. والسؤال: ما موقف القانون الكندي من هذه المسألة؟

لا يوجد في القانون الجنائي الكندي أي بند صريح يمنع النساء من التجول بصدور عارية في الأماكن العامة، فهو يمنع كل التصرفات غير اللائقة ويترك للمحاكم مسؤولية تحديد ما هو لائق أو غير لائق.

وثمة حكمان صدرا في كندا يتركان انطباعا بأن الصدر العاري في الأماكن العامة لا يشكل مخالفة جرمية.

ففي العام 1996، أصدرت محكمة الاستئناف في أونتاريو حكما اعتبر أن المرأة التي تمت ملاحقتها لتنزهها بصدر عار، لم ترتكب انتهاكا للقانون الجنائي، ما شكل سابقة في القوانين الكندية.

وفي العام 2000، عكفت محكمة بريتيش كولومبيا العليا على قضية إقدام بلدية ميبل ريدج على منع امرأة كانت تريد ممارسة السباحة في أحد المسابح العامة بصدر عار واعتبرت المحكمة يومها أنه لا يحق للبلدية إصدار قوانين في مثل هذه القضية .

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ويعتبر أستاذ القانون المدني في جامعة أوتاوا البروفسور سيباستيان غرامون أن هذين الحكمين يشيران إلى أن للنساء الحق بالكشف عن صدورهن في الأماكن العامة أو أنهن على الأقل لا يرتكبن جنحة .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية