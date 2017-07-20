كيبيك: لافتة “ساغنيه مدينة بيضاء” تعاود الظهور

وُضعت صباح اليوم لافتة كُتب عليها "ساغنيه مدينة بيضاء" فوق اللوحة التعريفية بمقبرة ساغنيه الكاثوليكية الواقعة في مدينة هونوريه. ولم تمضِ ساعات معدودة على ذلك حتى كان عمدة هونوريه، برونو تراملبيه، قد نزع اللافتة معرباً عن سخطه لقيام أحدهم بوضعها.

ومقبرة ساغنيه هي مكان من اثنيْن حددته هيئة المقابر الكاثوليكية لتخصيص قطعة أرض لإقامة مدافن لمسلمي المنطقة فيها.

وقال رئيس "الجمعية الإسلامية لمنطقة ساغنيه لاك سان جان" (l'Association islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean) مصطفى الأيوبي في حديث صحفي يوم الاثنين إن الجمعية تعيد إطلاق مشروع المقبرة الإسلامية داخل حدود مقبرة ساغنيه الكاثوليكية في هونوريه الذي كانت قد باشرت المساعي لتحقيقه عام 2015.

وأعرب الأيوبي عن خيبته من نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد في مدينة سان أبولينار القريبة من مدينة كيبيك التي أسفرت عن رفض إنشاء مقبرة إسلامية في المدينة.

المقبرة الإسلامية في مدينة لافال إلى الشمال مباشرة من مونتريال (أرشيف) © Radio-Canada / Thomas Gerbet

وتقع مدينة هونوريه في منطقة ساغنيه لاك سان جان الواقعة في شمال الجزء المأهول من مقاطعة كيبيك. وكانت لافتات مكتوب عليها "ساغنيه مدينة بيضاء" قد ظهرت في آب (أغسطس) 2014 على بعض مداخل ساغنيه، كبرى مدن هذه المنطقة، لكنها لم تحمل توقيع أي جهة أو تنظيم.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)