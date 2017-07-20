أين يدفن مسلمو لندن في أونتاريو موتاهم؟

تقع مدينة لندن الكندية في جنوب مقاطعة أونتاريو، يسكنها نحوٌ من 384 ألف نسمة وفق الإحصاء السكاني لعام 2016، ونحوٌ من 494 ألفاً مع ضواحيها.

وفي لندن حضور مسلم قديم وفاعل، عربي في معظمه ومن المشرق بصورة رئيسية، وفيها ثاني أقدم مسجد في كندا، بعد مسجد الرشيد في إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، إذ شُيّد عام 1964.

منظر من الجو لمدينة لندن في أونتاريو © Adam Clovin / Wikipedia

أين وكيف يدفن مسلمو لندن موتاهم؟ سؤال طرحتُه اليوم على إمام مسجد المدينة الشيخ عبد الفتّاح توكُّل في وقت يكثر فيه الحديث في كندا، وفي مقاطعة كيبيك بصورة خاصة، عن المقابر الإسلامية بعد استفتاء يوم الأحد الفائت في مدينة سان أبولينار (Saint-Apollinaire) الذي أسفرت نتيجته عن رفض إنشاء مقبرة مخصصة للمسلمين فقط في هذه المدينة الصغيرة القريبة من مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه والوحيدة في كندا ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

وضيفي الإمام عبد الفتّاح تَوَكُّل مولود في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، لوالديْن سورييْن من حمص، وهو أول إمام كندي المولد لمسجد لندن.