الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن في 13 شباط (فبراير) الفائت.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن في 13 شباط (فبراير) الفائت.
Photo Credit: AP / CP / Pablo Martinez Monsivais

المختارة سفيرةً للولايات المتحدة في كندا تعد بتعزيز الشراكة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 20 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وعدت السيدة التي اختارها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لتكون سفيرة بلاده في كندا بأن تعمل دون كلل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلديْن التي وصفتها بـ"العلاقة الاقتصادية الأكثر أهمية والأفضل اندماجاً في العالم". وجاء كلام كيلي نايت كرافت اليوم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

ورأت نايت كرافت أنه لا يزال هناك مجال لتحسين هذه العلاقة الاقتصادية من أجل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من الوظائف في البلديْن.

ودافعت نايت كرافت عن "تجارة حرة وعادلة بين البلديْن" من أجل إفساح أمام قادة الشركات والعمال الأميركيين بالتنافس مع نظرائهم الكنديين "على قدم المساواة".

تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات تعديل اتفاقية
تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات تعديل اتفاقية "نافتا" في 16 آب (أغسطس) المقبل © CBC

ولم تطرح لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ سوى بضعة أسئلة على نايت كرافت. وفي حال وافقت اللجنة على تعيينها سفيرة في أوتاوا تصبح نايت كرافت أول امرأة تتبوأ منصب سفير للولايات المتحدة لدى جارتها الشمالية.

وتريد إدارة ترامب تعيين سفيرة في أوتاوا دون تأخير، لاسيما وأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا NAFTA) تبدأ في واشنطن بعد أقل من شهر، وتحديداً في 16 آب (أغسطس) المقبل.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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فئة إقتصاد، سياسة

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