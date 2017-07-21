اونتاريو: اسعار الطاقة الكهربائيّة الأعلى في كندا

أفادت دراسة نشرها معهد فرايزر للأبحاث أنّ أسعار الطاقة الكهربائيّة في مقاطعة اونتاريو ارتفعت بوتيرة أسرع من باقي المقاطعات الكنديّة خلال العقد الأخير.

وجاء في الدراسة التي استندت إلى أرقام مؤسّسة الاحصاء الكنديّة أنّ أسعار الطاقة الكهربائيّة ارتفعت بنسبة 70 بالمئة في المنازل بين عامي 2008 و2016 في اونتاريو في وقت بلغ معدّل الارتفاع 34 بالمئة في كندا.

وتفيد الدراسة أنّ التكاليف في اونتاريو زادت أربع مرّات أكثر تقريبا من معدّل التضخّم العام خلال الفترة المذكورة.

ويقول كينيث غرين مدير الدراسات حول الموارد الطبيعيّة في معهد فرايزر إنّ أكثر ما يستغربه الناس هو الكلفة المرتفعة للطاقة الكهربائيّة في اونتاريو مقارنة مع ما يدفعه الكنديّون الآخرون والأميركيّون.

ويضيف غرين أنّ الدراسة تستند إلى أحدث المعطيات وبالتالي لم تأخذ بالحسبان التخفيض الذي أقرّته حكومة اونتاريو العام الماضي 2016 على فواتير الكهرباء المنزليّة والذي بلغت نسبته 25 بالمئة.

وارتفعت أسعار الكهرباء بين عامي 2010 و2016 بنسبة 62 بالمئة في تورونتو و36 بالمئة في فانكوفر و7 بالمئة في مونتريال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)