عمّال في شركة هيدرو وان للطاقة الكهربائيّة في اونتاريو

عمّال في شركة هيدرو وان للطاقة الكهربائيّة في اونتاريو
Photo Credit: Hydro One

اونتاريو: اسعار الطاقة الكهربائيّة الأعلى في كندا

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 21 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفادت دراسة نشرها معهد فرايزر للأبحاث أنّ أسعار الطاقة الكهربائيّة في مقاطعة اونتاريو  ارتفعت بوتيرة أسرع من باقي المقاطعات الكنديّة خلال العقد الأخير.

وجاء في الدراسة التي استندت إلى أرقام مؤسّسة الاحصاء الكنديّة أنّ أسعار الطاقة الكهربائيّة ارتفعت بنسبة 70 بالمئة في المنازل بين عامي 2008 و2016 في اونتاريو في وقت بلغ  معدّل الارتفاع  34 بالمئة في كندا.

وتفيد الدراسة أنّ التكاليف في اونتاريو زادت أربع مرّات أكثر تقريبا من معدّل التضخّم العام خلال الفترة المذكورة.

أعمدة كهرباء /Radio-Canada/Evelyne Asselin

أعمدة كهرباء/ /Radio-Canada/Evelyne Asselin

ويقول كينيث غرين مدير الدراسات حول الموارد الطبيعيّة في معهد فرايزر إنّ أكثر ما يستغربه الناس هو الكلفة المرتفعة للطاقة الكهربائيّة في اونتاريو مقارنة مع ما يدفعه الكنديّون الآخرون والأميركيّون.

ويضيف غرين أنّ الدراسة تستند إلى أحدث المعطيات وبالتالي لم تأخذ بالحسبان التخفيض الذي أقرّته حكومة اونتاريو العام الماضي 2016 على فواتير الكهرباء المنزليّة والذي بلغت نسبته 25 بالمئة.

وارتفعت أسعار الكهرباء بين عامي 2010 و2016  بنسبة 62 بالمئة في تورونتو و36 بالمئة في فانكوفر و7 بالمئة في مونتريال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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