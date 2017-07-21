ائتلاف طلابي جامعي في سسكتشوان لمواجهة الاقتطاعات

شكلت جمعيات طلابية جامعية تضم أربع مؤسسات جامعية في سسكتشوان ائتلافا يمثل نحوا من 60000 طالب.

ويضم هذا الائتلاف جمعيتين طلابيتين من جامعة سسكتشوان بالإضافة لجمعيات من جامعة ريجاينا ومعهد البوليتيكنيك في سسكتشوان ومعهد التكنولوجيا Indian Institute

المدينة الجانعية الفرنكوفونية في ريجاينا في مقاطعة سسكتشوان © Courtoisie Cité universitaire francophone

وأكّد رئيس الائتلاف David D’Eon أن الأهداف الرئيسية للائتلاف الجامعي الجديد هي مواجهة الاقتطاعات التي استهدفت المؤسسات الجامعية التي تم الإعلان عنها في موازنة المقاطعة وبلغت 25 مليون دولار.

ويقول رئيس الائتلاف الجديد بهذا الخصوص: " نواجه وضعا هذه السنة يفرض كثيرا من الضغوط على مؤسساتنا الجامعية لإدارة الاقتطاعات في الموازنة ما ينعكس سلبا على طلابنا"

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن الائتلاف الجديد يسعى لمناقشة دور التعليم الجامعي في سسكتشوان ومدى القلق الذي يعانيه الطلاب الجامعيون.

وكانت وزارة التعليم العالي قد نشرت في بيان مدى مساهمتها في قطاع التعليم الجامعي للسنوات العشر المقبلة وتصل إلى حدود ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون دولار.

وأعلنت الوزارة في بيانها المذكور أن الأموال الممنوحة لجامعتي سسكتشوان خلال تلك الفترة زادت بنسبة 45%

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)