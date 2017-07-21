رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكنديّة خلال اجتماع مجلس الفدراليّة في ادمنتون

رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكنديّة خلال اجتماع مجلس الفدراليّة في ادمنتون
Photo Credit: Jason Franson/CP

تشريع الماريهوانا: المقاطعات تطالب اوتاوا بمهلة إضافيّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 21 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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عقد رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكنديّة لقاءهم السنوي في إطار اجتماع مجلس الفدراليّة الذي استضافته مدينة ادمنتون عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

وشكّل اللقاء  الذي استمرّ من الاثنين حتّى الأربعاء، فرصة للبحث في مجموعة من القضايا المشتركة في طليعتها اتّفاق التبادل التجاريّ الحرّ لدول أميركا الشماليّة المعروف بنافتا والذي قرّرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة النظر فيه.

كما تناول المجتمعون ملفّات البيئة والبنى التحتيّة واحتلّت مسألة تشريع الماريجوانا حيّزا كبيرا من الاهتمام.

وكانت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو قد قدّمت في شهر أيّار مايو الفائت 2017 مشروع قانون يتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا في مجلس العموم.

تدخين الماريهوانا في حديقة عامّة/David Horemans/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

ويسمح مشروع القانون باستهلاك الماريجوانا لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وبحيازة 30 غراما منها.

كما ينصّ على عقوبات صارمة بحقّ من يبيعها للقاصرين، قد تصل إلى 14 عاما من السجن.

وحدّدت الحكومة الفدراليّة مطلع تمّوز يوليو من العام المقبل 2018  موعدا يدخل فيه تشريع الماريجوانا حيّز التطبيق.

وترى المقاطعات أنّ المهلة غير كافية بالنسبة لها لاستكمال الاجراءات المتعلّقة بتأطير بيع الماريجوانا واستهلاكها.

وتقول أنّها بحاجة لوقت أطول لتتمكّن من وضع الأطر اللازمة لبيع الماريجوانا واستهلاكها وتوعية  المواطنين على المخاطر التي قد تنجم عنها.

كما أنّها تحتاج لتطوير آليّات إنتاجها وتحديد مراكز خاصّة لبيعها.

ورغم المخاوف التي أثارها رؤساء حكومات المقاطعات، يبدو أنّ رئيس الحكومة الفدراليّة مصرّ على موعد تطبيق المشروع.

واعتبر جوستان ترودو أنّ  الكنديّين يدفعون ثمن التأخير الذي  يصبّ لصالح الجريمة المنظّة..

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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