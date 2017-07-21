حكومة مقاطعة مانيتوبا تضمن مجانية حبوب الإجهاض

أعلنت حكومة مقاطعة مانيتوبا أنها تضمن مجانية ثمن حبوب الإجهاض للنساء اللواتي يتقدمن لمؤسسات العناية الصحية المعترف بها في وينيبغ وفي المنطقة المغطاة من قبل مركز الخدمات الصحية Prairie Mountain

يشار إلى أن الإجهاض الطبي بواسطة حبوب الإجهاض Mifegymiso والتي يبلغ ثمنها ما يقرب من 300 دولار ستتأمن مجانا للنساء اللواتي يطلبنها في العيادات المعترف بها التي كانت حتى الآن تقدم خدمة الاجهاض الجراحي (بواسطة عملية جراحية)

حبوب الإحهاض RU-86 © Charlie Neibergall/Associated Press

من جهتها، أكّدت وزيرة شؤون المرأة روشيل سكيرز أن هذه الحبوب أي حبوب الإجهاض سيتم تحمل كلفتها من قبل نظام ضمان الأدوية في مانيتوبا.

يشار إلى أن النساء اللواتي يرغبن الحصول على هذه الحبوب من قبل طبيب العائلة أو من قبل أخصائي أو أخصائية يمكنهن أن يستعدن قيمة العلاج.

هذا ولم تعلن حكومة المقاطعة تاريخ البدء بتغطية ثمن حبوب الإجهاض.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)