كاثلين فيل وزيرة الهجرة والتعددية والمجتمع الاحتوائي في كيبك

كاثلين فيل وزيرة الهجرة والتعددية والمجتمع الاحتوائي في كيبك
Photo Credit: موقع راديو كندا الدولي

حكومة كيبك: استشارات حول العنصرية والتمييز الممنهج

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 21 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت حكومة مقاطعة كيبك بلسان وزيرة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في المقاطعة كاثلين فيل عن إجراء استشارات عامة حول العنصرية والتمييز الممنهج وكلفت لجنة حقوق الإنسان القيام بهذه المهمة اعتبارا من شهر سبتمبر أيلول المقبل.

وستعقد جلسات استشارات في كافة أنحاء المقاطعة خلال شهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول المقبلين.

وأكّدت وزيرة الهجرة كاثلين فيل خلال مؤتمر صحافي أن الوقوف في وجه العنصرية والتمييز يحلان في صدارة اهتمامات حكومة المقاطعة برئاسة فيليب كويار مشيرة إلى أن العملية ستتم عبر استشارات في المناطق تمهيدا لعقد منتدى يجمع خبراء ومتدخلين في هذا الوسط في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن إعلان حكومة كيبك يأتي بعد أقل من أسبوع من تصرفات ذات صبغة عنصرية وقعت في مدن كيبك وساغني وشيربروك في مقاطعة كيبك.

واعتبرت الوزيرة فيل أن هذه التصرفات "غير مقبولة" مؤكدة أنها ليست الوحيدة من نوعها وأنها تقع في كافة المجتمعات غير أنه من الواجب التصرف بسرعة.

وعن غاية الحكومة من القيام بهذه الاستشارات التي ترغب الحكومة بمشاركة كافة الفعاليات فيها والأشخاص الذين كانوا ضحية للعنصرية أو التمييزتقول:

" إنها مناسبة لحشد طاقات كافة الفاعلين في مجتمعنا المدني وأن نعي نجاحاتنا بالإضافة للتحديات التي تواجهنا كما تمكننا بأن نستلهم من أفضل التصرفات العملية بهدف اتخاذ إجراءات فاعلة وجدية لمكافحة العنصرية والتمييز الممنهج"

ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لتقديم مشاريع لاختيار عدد من المنظمات من مختلف أنحاء المقاطعة حيث ستجري هذه المنظمات استشارات محلية كما يمكن تقديم مذكرات إلكترونية.

زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه
زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه © PC/Presse canadienne/Jacques Boissinot

يشار إلى أن موقف حكومة كيبك لا يلقى الإجماع بل إن بعض فئات المجتمع المدني لا تشارك مطلقا هذا الموقف ومن بين هؤلاء زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه الذي كان قد أعرب في شهر إبريل نيسان عن قلقه حيال هذه المبادرة وحث في المقابل أن تقوم حكومة كيبك برئاسة فيليب كويار بعمل فوري بدل القيام باستشارات.

وكانت أسس الاستشارات حول التمييز الممنهج والعنصرية قد وضعت من قبل لجنة استشارية تم تشكيلها خلال الأشهر القليلة الماضية

ويعرب هارون بوعزي العضو المؤسس لجمعية العرب والمسلمين من أجل العلمنة في كيبك أن لا يكون مصير هذه الاستشارات على الرفوف بل هي خطوة نحو الأمام، إنها ليست نهاية بل هي بداية لذا يتوجب الانتباه كثيرا.

من جهته المؤسس المشارك في Montréal Nord Républik ويل بروسبير أكّد على واقع وجود العنصرية الممنهجة في كيبك منذ سنوات ودعا للتصرف بسرعة للقضاء عليها.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، مجتمع، هجرة ولجوء

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