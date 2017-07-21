رأي شاعر وكاتب كيبيكي جزائري الأصل بالمناخ العام في كيبيك

الشاعر والكاتب الكيبيكي صالح الخلفة بدياري (أرشيف) © Facebook / Salah Beddiari

صالح الخلفة بدياري شاعر وكاتب كندي، كيبيكي، من أصل جزائري، يكتب بالفرنسية، ويقيم منذ ربع قرن في مقاطعة كيبيك، الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بلغة موليير بين مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة.

سالتُ الأستاذ بدياري رأيه في المُناخ العام في مقاطعة كيبيك، لاسيما ما يتصل منه بالإسلام والمسلمين، في أعقاب حدث جديد سُلطت عليه الأضواء خلال الأسبوع الحالي، وهو استفتاء يوم الأحد الفائت في مدينة سان أبولينار الذي أسفرت نتيجته عن رفض إنشاء مقبرة مخصصة للمسلمين فقط في منطقة كيبيك في هذه المدينة الصغيرة القريبة من مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

يُشار إلى أن المسلمين في كيبيك يشكلون نحواً من 4% من سكان المقاطعة البالغِ عددُهم نحواً 8,4 ملايين نسمة، الذين بدورهم يشكلون أقلية ضئيلة، نحواً من 2,3%، من سكان محيط ناطق بالإنكليزية مكون من سائر المقاطعات الكندية وجارة كندا الجنوبية، الولايات المتحدة.