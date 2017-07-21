كندا: تراجع معدل التضخم إلى 1% الشهر الفائت

بلغ معدل التضخم في كندا 1% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في حزيران (يونيو) الفائت، متراجعاً من 1,3% للفترة نفسها المنتهية في الشهر الذي سبق، أيار (مايو)، ومن 1,6% للفترة عينها المنتهية في نيسان (أبريل) الفائت، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد المُستطلَعين قد أجمعوا على أن معدل التضخم سيبلغ 1,1% للسنة المنتهية الشهر الفائت.

وكاد التراجع المسجل في أسعار الكهرباء والمحروقات أن يعادل الارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات الأخرى.

تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 5,3% في الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت © iStock

ففي الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 5,3% وأسعار المحروقات بنسبة 1,4%، بعد ارتفاع هذه الأخيرة بـ6,8% بين أيار (مايو) 2016 والشهر نفسه من العام الحالي.

وارتفعت أسعار الأغذية لأول مرة بعد ثمانية أشهر متتالية من التراجع، وبنسبة 0,6% لفترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت.

وإذا ما استُثني قطاعا الأغذية والطاقة يبلغ معدل التضخم للسنة المنتهية الشهر الفائت 1,4%، أي المستوى نفسه الذي بلغه للسنة المنتهية في الشهر الذي سبق، أيار (مايو).

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)