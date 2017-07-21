كندا: تراجع معدل التضخم إلى 1% الشهر الفائت

بلغ معدل التضخم في كندا 1% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في حزيران (يونيو) الفائت، متراجعاً من 1,3% للفترة نفسها المنتهية في الشهر الذي سبق، أيار (مايو)، ومن 1,6% للفترة عينها المنتهية في نيسان (أبريل) الفائت، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد المُستطلَعين قد أجمعوا على أن معدل التضخم سيبلغ 1,1% للسنة المنتهية الشهر الفائت.
وكاد التراجع المسجل في أسعار الكهرباء والمحروقات أن يعادل الارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات الأخرى.
ففي الأشهر الـ12 المنتهية الشهر الفائت تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 5,3% وأسعار المحروقات بنسبة 1,4%، بعد ارتفاع هذه الأخيرة بـ6,8% بين أيار (مايو) 2016 والشهر نفسه من العام الحالي.
وارتفعت أسعار الأغذية لأول مرة بعد ثمانية أشهر متتالية من التراجع، وبنسبة 0,6% لفترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت.
وإذا ما استُثني قطاعا الأغذية والطاقة يبلغ معدل التضخم للسنة المنتهية الشهر الفائت 1,4%، أي المستوى نفسه الذي بلغه للسنة المنتهية في الشهر الذي سبق، أيار (مايو).
(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)
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