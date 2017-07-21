أسبوع ارتفاع رابع على التوالي للدولار الكندي

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 79,69 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,23 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,78 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 0,99%.

وهذا رابع أسبوع ارتفاع على التوالي لسعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي. ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى قيام بنك كندا برفع الفائدة الأساسية لأول مرة منذ أيلول (سبتمبر) 2010.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15183,13 نقطة، بتراجع 81,51 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 8,32 نقاط عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وجاء تراجع مؤشر تورونتو المركب اليوم مدفوعاً بتراجع أسعار النفط الخام، إذ سجل قطاع الطاقة الهام في بورصة تورونتو تراجعاً بلغت نسبته 1,4% عند الإغلاق. ففي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل على 45,77 دولاراً أميركياً، بتراجع 1,15 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)