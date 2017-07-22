الاندماج في سوق الشغل في كندا

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هليفكس 18°C
شارلوتاون 17°C
سينت جونز 15°C
وايت هورس 10°C
يلونايف 15°C
إيكلويت 3°C
Photo Credit: IS / iStock
من إعداد RCI | barid@rcinet.caالسبت 22 يوليو, 2017 ,
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