بريتيش كولومبيا: محاكمة في تهمة تعدّد الزوجات

من المتوقّع أن تُصدر المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا اليوم حكمها في قضيّة زعيمي طائفتين متشدّدتين متّهمين بتعدّد الزوجات.

وتنظر القاضية شيري آن دونيغان في قضيّة كلّ من ونستون بلاكمور وجيمس اولر، وهما وعيمان لطائفتين دينيّتين متشدّدتين في منطقة باونتيفول في المقاطعة.

ويواجه بلاكمور تهمة الزواج من 20 امرأة في آن معا في حين تزوّج اولر من خمس نساء.

وكانت كنبيسة يسوع المسيح لقدّيسي الأيّام الأخيرة ومقرّها في ولاية يوتاه الأميركيّة قد تخلّت رسميّا عن تعدّد الزيجات في القرن التاسع عشر وتعترض على انتماء الطائفتين المتشدّدتين للكنيسة المورمونيّة.

وتعود القضيّة إلى العام 1990 يوم أجرت الشرطة تحقيقا بعد ورود ادّعاءات من أشخاص مقيمين في المنطقة يشيرون فيها إلى أنّ الطائفة الدينيّة تمارس زيجات "سماويّة".

وفشلت محاولات سابقة لملاحقة بلاكمور أمام القضاء بسبب غموض القانون الكنديّ في ما يخصّ تعدّد الزوجات.

غير أنّ محكمة بريتيش كولومبيا العليا أصدرت عام 2011 حكما اعتبرت فيه أنّ القوانين التي تحظر تعدّد الزوجات لا تنتهك الحريّة الدينيّة التي تضمنها شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)