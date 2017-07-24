نيوبرنزويك: دورة بطولة عناصر الاطفاء الكنديّين مستمرّة

يشارك 80 إطفائيّا من مختلف أنحاء كدا في دورة البطولة لعناصر الاطفاء فاير فيت Firefit التي تستضيفها مدينة دالهاوزي في مقاطعة نيوبرنزويك في الشرق الكنديّ المطلّ على الأطلسيّ.

ويتبارى المشاركون وهم مجهّزون بمعدّاتهم الثقيلة في عدد من التمارين الفرديّة وتمارين الفرق.

ومن بين مباريات الفرق، صعود بناية من ستّة طوابق على السلالم وهم يحملون خرطوم مياه يزن 20 كيلوغراما.

كما شارك أب في الخامسة والخمسين من العمر وابنه في مباراة فرديّة أسفرت عن فوز الابن بفارق بسيط على والده.

وتستمرّ دورة البطولة حتّى شهر أيلول سبتمبر المقبل وتتضمّن 12 محطّة.

وتتيح التمارين والمباريات أمام عناصر الاطفاء تطوير تقنيّاتهم في مكافحة الحرائق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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