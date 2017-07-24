كندا سي ثلاثة: رحلة المئة والخمسين يوما في عيد كندا المئة والخمسين

يحتفل الكنديّون بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة، وتستمرّ الاحتفالات طوال السنة في مختلف أنحاء البلاد.

وتمّ الاعداد في هذا الاطار لرحلة استكشافيّة على متن كاسحة جليد خارجة من الخدمة كانت تابعة لقوّات خفر السواحل الكنديّة.

وتجوب السفينة سواحل كندا الشرقيّة المطلّة على الأطلسي وتمرّ بالسواحل الشماليّة عبر الممّر الشماليّ الغربي في الشمال القطبي الذي يربطها بالسواحل الغربيّة المطلّة على المحيط الهادي.

وتنتهي الرحلة الاستكشافيّة في مدينة فكتوريا عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا على سواحل كندا الغربيّة.

كندا سي ثلاثة، اسم اختاره منظّمو الرحلة التي يرأسها المستكشف الكنديّ المرموق جيف غرين، والمقصود به سواحل كندا الثلاثة في الشرق والشمال والغرب.

وسي هو الحرف الأوّل من كلمة كوست Coast الانكليزيّة وكلمة كوت Côte الفرنسيّة، وتعنيان الساحل.

و الرحلة التي تمّ تنظيمها أصلا للاحتفال بعيد كندا، هي في الوقت عينه رحلة للعلوم والتربية والتزام الشباب والمصالحة كما يقول جيف غرين.

ويشارك في تمويل الرحلة إلى جانب الحكومة الفدراليّة عدد من المموّلين من القطاع الخاص.

وقد انطلقت الرحلة من تورونتو مطلع شهر حزيران يونيو وقطعت نهر السان لوران وتوقّفت في عدّة محطّات في مقاطعة كيبيك، وبلغت مرفأ مدينة شارلوتاون عاصمة مقاطعة جزيرة الأمير ادوارد ومهد الاتّحاديّة الكنديّة مطلع تمّوز يوليو الذي يصادف فيه عيد كندا الوطني.

ويؤكّد رئيس الرحلة المستكشف جيف غرين على اجواء الفرح والارتياح والفخر التي تسود السفينة و مشاعر التفاهم والتقارب وتقاسم الأفكار بين جميع المشاركين فيها.

"نحن محظوظون بدون شكّ بوطننا، ونحتاج لأن ننظر في العمق إلى ماضينا وأن ننظر إلى الحاضر و ننتهز الفرصة لنتطلّع من خلاله إلى مستقبلنا قال المستكشف الكندي جيف غرين".

وشارك عدد من أبناء قبيلة الموهاك من محميّة كاناواكي القريبة من مونتريال في جزء من الرحلة وتحدّثوا عن تجاربهم واحوالهم معاناتهم.

وما زالت الرحلة الاستكشافيّة على متن كاسحة الجليد تتابع مسارها ومن المتوقّع أن تنتهي رحلة المئة والخمسين يوما في تشرين الأوّل اكتوبر المقبل في مدينة فكتوريا.على سواحل الغرب الكنديّ.

وتجدر الأشارة إلى أنّ الرحلة الاستكشافيّة بمناسبة عيد كندا المئة والخمسين ألهمت مجموعة من الفنّانين على تأليف أغنية بعنوان: ريفر اوف نيشونز River of nations تروى قصّة الرحلة بأربع لغات: الانكليزيّة والفرنسيّة والاسبانيّة ولغة لموهاك لهذه القبيلة من السكّان الأصليّين.

والأغنية من أداء اليكس كوبا واندريا مينار وهيذر رانكين ويرافقهم في الغناء فريق كندا سي ثري.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/راديو كندا)

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المستكشف الكندي جيف غرين يتحدّث إلى راديو كندا عن الرحلة الاستكشافيّة كندا سي 3

الرحلة الاستكشافيّة كندا سي 3

خريطة تفاعليّة على موقع الرحلة الاستكشافيّة الالكتروني