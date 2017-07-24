كيبيك: 24 مليون دولار لمساعدة ضحايا العنف

أعلنت وزيرة العدل في مقاطعة كيبيك ستيفاني فالي أن حكومتها أقرت تخصيص مبلغ أربعة وعشرين مليون دولار لمساعدة ضحايا الأعمال الجرمية. وأشارت إلى أن مراكز مساعدة الضحايا، وعددها سبعة عشر مركزا، ستتلقى مبلغ واحد وعشرين مليون دولار من المبلغ المقدم ما سيمكن بعضها من توظيف ثلاثة موظفين إضافيين لسد حاجات ضحايا العنف من سكان كندا الأصليين.

وتقدم تلك المراكز عدة خدمات لضحايا العنف منها مرافقتهم أمام المحاكم وإعطاؤهم معلومات عن حقوقهم في الملاحقات القضائية ومساعدتهم على إملاء بعض الوثائق الإدارية وتوجيههم إلى المتخصصين.

كافاك مركز مساعدة ضحايا العنف © CAVAC

وإضافة إلى مراكز المساعدة، ستتلقى ثماني منظمات طوعية مساعدة مالية من الحكومة منها منظمات عائلات المفقودين والذين قتلوا ومركز الخبرات في الاعتداءات الجنسية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية