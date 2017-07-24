كندا: سقف قياسي جديد لمبيعات الجملة الشهرية

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 0,9% في أيار (مايو) الفائت لتبلغ 61,6 مليار دولار، ما يمثل سقفاً قياسياً جديداً لها حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا ارتفاع مبيعات الجملة بنسبة 0,5%.

وارتفعت مبيعات الجملة في ستة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وتمثل هذه القطاعات الستة 80% من إجمالي المبيعات.

جذوع أشجار مقطوعة قبل تحويلها إلى أخشاب للبناء (أرشيف) © CP / Jonathan Hayward

وسُجل الارتفاع الأكبر من حيث قيمته في قطاع السلع المختلفة حيث بلغت مبيعات الجملة 8 مليارات دولار في أيار (مايو)، مرتفعة بنسبة 2,6% عن مستواها في الشهر الذي سبق، نيسان (أبريل).

وارتفعت المبيعات في قطاع السيارات وقطع غيارها بنسبة 1,4% لتبلغ قيمتها الإجمالية 11,6 مليار دولار.

(وكالة الصحافة الكندية)