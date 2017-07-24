نيو برونزويك: حملة توعية حول مخاطر استهلاك الماريجوانا

أطلقت الجمعية الطبية لنيو برونزويك (نوفو برونزويك) حملة توعية عامة حول مخاطر استهلاك الماريجوانا، وذلك قبل أقل من سنة على موعد تشريع استهلاكها في كندا.

وتؤكد رئيسة الجمعية، الدكتورة لين مورفي كولبيك، أن تشريع الماريجوانا لا يعني أنها غير خطرة، لافتة إلى أن لاستهلاكها مخاطر لاسيما في أوساط الأحداث والشباب.

وأطلقت الجمعية موقعاً إلكترونياً جديداً، www.PasSans Danger.ca، تشرح عليه مختلف تأثيرات الماريجوانا على الصحة.

وتلفت الدكتورة مورفي كولبيك إلى وجود ارتباط بين استهلاك الماريجوانا من جهة والإدمان عليها وتفاقم إدمان المخدِّرات والقصور المعرفي والنقص في التركيز من جهة أخرى.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في فريدريكتون (أرشيف) © Radio-Canada / Michèle Brideau

وتضيف مورفي كولبيك أنه ثبت أن استهلاك الماريجوانا يلحق أذىً كبيراً بنمو الدماغ لدى الأشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة والعشرين.

وتجري لجنة خاصة حول استهلاك الماريجوانا أنشأتها حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) استشارات عامة في مختلف مناطق هذه المقاطعة الواقعة على ساحل الأطلسي قبل أن تعمد الحكومة إلى وضع قوانين لبيع هذا المخدّر. ومن المقرر أن تدلي الجمعية الطبية لنيو برونزويك برأيها في هذا الموضوع أمام اللجنة يوم الجمعة.

وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا قد تعهدت بتشريع استهلاك الماريجوانا ابتداءً من الأول من تموز (يوليو) 2018.

(وكالة الصحافة الكندية)