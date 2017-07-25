دورة ألعاب كندا 2017

دورة ألعاب كندا 2017

دورة ألعاب كندا: الصحة العقلية أولوية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 25 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تتصدر مسألة صحة الرياضيين العقلية  قائمة اهتمامات اللجنة المنظمة لألعاب كندا التي ستجري في وينيبغ – مانيتوبا، في وسط الغرب الكندي، بين الثامن والعشرين من الشهر الجاري والثالث عشر من الشهر المقبل.

وسينضم سبعة عشر طبيبا نفسيا إلى الطاقم الصحي.

وأشارت رئيسة فريق الأطباء النفسيين لهذه الألعاب أدريان ليسلي توغود إلى أن "الرياضيين هم من البشر وبالتالي يواجهون أحيانا مشاكل صحية عقلية".

رياضية كندية في أولمبياد الريو
رياضية كندية في أولمبياد الريو © Courtoisie

وأكدت توغود أن الرياضي الذي يشارك في هذا الحدث الرياضي قدم الكثير من التضحيات وأن غالبيتهم تطمح لتمثيل كندا في الدورات الدولية ما يزيد الضغط عليهم. إضافة إلى كونهم بعيدين عن منازلهم واحتمال إصابتهم بجروح أو عدم رضاهم عن أدائهم الرياضي كما كانوا يتوقعون تشكل عوامل يمكنها أن تؤثر على معنوياتهم وبخاصة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة رياضة، صحة

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