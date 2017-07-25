السبّاحة الكندية كايلي ماس الفخورة بميداليتها الذهبية اليوم في بودابست.

السبّاحة الكندية كايلي ماس الفخورة بميداليتها الذهبية اليوم في بودابست.
Photo Credit: AP / Darko Bandic

الكندية كايلي ماس تكتب التاريخ في بطولة العالم للألعاب المائية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 25 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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حققت السبّاحة كايلي ماس (Kylie Masse) اليوم إنجازيْن تاريخييْن، إذ سجلت رقماً قياسياً عالمياً وأصبحت أول كندية تفوز بلقب عالمي في رياضة السباحة.

فقد فازت ماس، ابنة الـ21 ربيعاً، بالميدالية الذهبية في سباق الـ100 متر سباحة على الظهر في بطولة العالم للألعاب المائية في العاصمة المجرية بودابست، منهية السباق في 58,10 ثانية، أمام الأميركية كاثلين بيكر (58,58 ثانية) والأسترالية إميلي سيبوهم (58,59 ثانية).

الكندية كايلي ماس مبتسمة اليوم عند إدراكها بأنها حققت رقماً قياسياً عالمياً في سباق الـ100 متر سباحة على الظهر
الكندية كايلي ماس مبتسمة اليوم عند إدراكها بأنها حققت رقماً قياسياً عالمياً في سباق الـ100 متر سباحة على الظهر © AP/Darko Bandic

وكايلي ماس من مدينة لاسال في مقاطعة أونتاريو، وسبق لها أن فازت بالميدالية البرونزية، في سباق الـ100 متر سباحة على الظهر أيضاً، في دورة ريو دي جانيرو للألعاب الأولمبية الصيفية العام الماضي.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)

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