نافتا: ترودو يريد آلية “عادلة ومنصفة” لتسوية الخلافات

أكد اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أن أوتاوا ستصر على أن تتضمن النسخة الجديدة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا NAFTA) آلية "عادلة ومنصفة" لتسوية الخلافات.

وحرص رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا على "طمأنة" الكنديين قبل ثلاثة أسابيع من بدء المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة والمكسيك بشأن تعديل اتفاقية "نافتا"، لكنه قال إنه لا يريد "التفاوض على الساحة العامة ولا الشروع في ذلك قبل بدء المفاوضات الرسمية".

وتنعقد الجولة الأولى من المفاوضات في واشنطن في السادس عشر من آب (أغسطس) المقبل وتستمر حتى العشرين منه.

كما أن ترودو لم يشأ القول ما إذا كانت كندا ستنسحب من المفاوضات إذا ما أبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرامة في رغبتها بإلغاء نظام تسوية الخلافات بين الدول الثلاث الأعضاء في "نافتا" المنصوص عليه في الفصل التاسع عشر من الاتفاقية الموقعة عام 1994.

وللفصل التاسع عشر من اتفاقية "نافتا" أهمية كبيرة لكندا، فبالاحتكام إلى نصوصه نجحت أوتاوا بكسب النزاع مع واشنطن في ملف خشب البناء في الماضي.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف) © cbc.ca

وكان الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر قد صرّح الأسبوع الفائت بأن ترامب "يريد إعادة التفاوض بشأن "نافتا" من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل للعمال والمزارعين ومتعهدي الأعمال والصناعيين الأميركيين".

وسبق لترامب أن انتقد بشدة اتفاقية "نافتا"، منذ حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، واصفاً إياها بأنها "أسوأ اتفاقية تجارية" على الإطلاق وقعتها واشنطن.

(وكالة الصحافة الكندية)